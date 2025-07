Catania: bussa alla porta del vicino e poi lo minaccia con un coltello da cucina

Il caso

I poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti presso un condominio nella zona di via Palermo per sedare la lite

Si è passati dalle parole alle mani nel giro di pochi istanti. Un rimpallo di accuse tra vicini di casa è degenerato in uno scontro fisico tra i due, che avrebbe potuto aver ben più gravi conseguenze, scongiurate dal tempestivo intervento della Polizia di Stato.

In tarda serata, i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti presso un condominio nella zona di via Palermo per sedare una lite particolarmente animata tra due vicini di casa.