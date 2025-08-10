Catania: caccia alla droga fra i palazzoni di Librino, seguendo il fiuto del cane “Maui”

Il video reportage

Con le nostre telecamere abbiamo documentato due ricerche di sostanze stupefacenti nei garage e negli scantinati di viale Moncada e viale San Teodoro

Resta il crack la droga maledetta e più diffusa fra i giovani a Catania. Con le nostre telecamere abbiamo documentato due ricerche di sostanze stupefacenti nei garage e negli scantinati di viale Moncada e viale San Teodoro a Librino disposte dall’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Catania. Molte volte le dosi sono nascoste sotto rifiuti e rottami. L’obiettivo è la tutela della salute dei giovanissimi, come spiega il dirigente Antonino Ciavola.

