Catania, cade in uno scavo in corso Martiri della Libertà e fa un volo di 10 metri: soccorso dai vigili del fuoco

L'INTERVENTO

L'uomo, un 27 enne, ha riportato alcune fratture ed è stato affidato alle cure dei sanitari del 118

Non si sa come sia precipitato dentro uno dei fossi di San Berillo vecchio, fatto sta che oggi i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono dovuti intervenire nel tardo pomeriggio in Corso Martiri della Libertà, nei pressi della Banca d’Italia, per soccorrere una persona caduta all’interno di uno dei tanti scavi ancora presenti nella zona e che ha fatto un volo di circa 10 metri.

Sul posto una squadra della Sede Centrale del Comando Provinciale ed una squadra di vigili del fuoco specializzati in tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), un’autoscala e il funzionario di servizio.