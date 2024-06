Catania, caos serale sulla Circonvallazione per i lavori al viale Mediterraneo

VIABILITÀ

Traffico impazzito nel nodo di viale Giuffrida per la chiusura della galleria

Il Comune di Catania aveva annunciato lavori stradali notturni dalle 22 alle 6 del giorno successivo, dei giorni 3, 4, 5, 6 e 7 giugno per la manutenzione e messa in sicurezza di entrambe le carreggiate della galleria di viale Mediterraneo, collegamento tra la via Vincenzo Giuffrida e il km 0+00 del raccordo A18 Dir. La chiusura del tratto di strada in realtà è stata operata molto prima delle 22 e sulla Circonvallazione di Catania è stato il caos.