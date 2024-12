Catania, che desolazione il nuovo parcheggio Sanzio con una sola auto: ma forse è ancora presto per parlare di flop

IL CASO

La completa apertura del posteggio è attesa per fine gennaio, ma già subito dopo l'Epifania è atteso un maggiore utilizzo

Parcheggio Sanzio, è davvero “flop”? L’apertura parziale per 120 stalli con sosta gratuita dello spazio al viale Raffaello Sanzio avvenuta lo scorso 23 dicembre al momento sembra non attrarre molto, la scorsa mattina infatti solo una macchina era parcheggiata. E non è andata certo meglio nei giorni precedenti. Forse, condizionale d’obbligo, verrà riempito in questa notte di Capodanno considerato l’afflusso di persone atteso in piazza Duomo per il “Concertone”. Ma intanto, la situazione è quella visibile in fotografia.