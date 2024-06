Catania: chiesti 30 anni per Martina Patti, la mamma che uccise la figlioletta Elena e inscenò un rapimento

IL PROCESSO

Una richiesta di pena che arriva con l’istanza di riconoscimento delle attenuanti generiche, in considerazione della confessione e della collaborazione dell’imputata, equivalenti alle aggravanti contestate

Chiediamo di condannare Martina Patti a 30 anni di carcere per l’omicidio della figlia Elena. È stata questa la richiesta avanzata alla Corte d’Assise di Catania dal procuratore aggiunto Fabio Scavone che assieme alla pm Assunta Musella rappresenta l’accusa nel processo. La piccola Elena Del Pozzo è stata uccisa dalla madre, presente oggi in aula, il 13 giugno 2021 a Mascalucia.

Il procuratore aggiunto Scavone e la pm Assunta Musella hanno ripercorso quanto emerso nel dibattimento evidenziando come gli elementi oggettivi e investigativi contrastino con le tesi avanzate dal consulente della difesa dell’omicidio-suicidio e della bolla dissociativa durante la quale avrebbe agito Martina Patti quando uccise, con 16 coltellate, la figlia Elena. Un omicidio che si è consumato nell’arco dei 17 minuti in cui i video mostrano Patti uscire di casa con la bambina e poi di tornare nella villetta di Mascalucia senza Elena.

I pm parlano di disegno criminale preordinato in maniera scientifica. Patti ha inscenato il finto rapimento della bimba e solo dopo che “è stata messa davanti all’evidenza dei fatti” – cioè che dalle telecamere si vede il passaggio della macchina dopo che andata a prenderla all’asilo ma non c’è alcuna traccia del commando armato – crolla e ammette di aver ammazzato la piccola. Sono poi i carabinieri la mattina del 14 giugno a ritrovare il corpo della bambina, “seppellita parzialmente con fuori solo un pezzo di gluteo”, dopo la confessione dell’imputata.

Tutto pianificato

«Patti ha deciso di eliminare la figlia e l’ha progettato sin dalla mattina. Va a prendere la bimba all’asilo, la porta a casa e nel terreno dove la colpisce con il coltello mai ritrovato e poi ricorre alla strategia del sequestro (anche questo pianificato)», hanno detto i magistrati. Nella discussione è stata citata anche la rottura con un ragazzo ritrovato sui social con cui Patti aveva intercorso una relazione (“non era solo una simpatia”) che avrebbe avuto un peso nel percorso che la conduce a pianificare l’omicidio. Dai vari messaggi anche con le amiche di parla di “Elena come un problema”. L’imputata, che studiava per la seconda laurea in scienze infermieristiche, secondo i pm “ha progettato con lucidità l’omicidio” e su questa ricostruzione ci sono “dati convergenti” cristallizzati nel processo.

La sentenza