Catania, chiusi per 7 giorni un chiosco-bar e un centro scommesse: erano punto di ritrovo per pregiudicati

POLIZIA

I provvedimenti emessi dal questore ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea di un chiosco-bar in corso Indipendenza e di un centro scommesse in via Ammiraglio Caracciolo, entrambi diventati abituali luoghi di aggregazione per soggetti con precedenti penali.

I provvedimenti, emessi dal questore di Catania ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, prevedono la chiusura per 7 giorni.

Nel caso del chiosco-bar, i poliziotti del Commissariato di Librino hanno documentato la presenza ricorrente di persone con precedenti per rapina, truffa, spaccio, porto abusivo d’armi e sequestro di persona.

Nel centro scommesse, controllato dalla squadra volanti della Questura, sono stati invece identificati clienti con precedenti per reati gravi come omicidio, estorsione, associazione mafiosa e droga.