Catania, chiuso un minimarket completamente abusivo a Librino

POLIZIA

Al titolare sono state comminate sanzioni per complessivi 11 mila euro.

Un market completamente abusivo è stato scoperto dalla polizia nel popoloso rione di Librino a Catania. La struttura è stata chiusa e al titolare sono state comminate sanzioni per complessivi 11 mila euro. L’uomo è stato anche denunciato in stato di libertà per furto di energia elettrica: il contatore era allacciato abusivamente alla rete pubblica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA