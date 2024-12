Catania: cibi in cattivo stato di conservazione e irregolarità, sanzionata gastronomia in corso Indipendenza

POLIZIA

Oltre diecimila euro di multe sono state commincate al titolare

Sanzioni per un totale di circa 10mila euro sono state comminate a Catania al titolare di una gastronomia di Corso Indipendenza durante un controllo delle forze dell’ordine durante il quale sono stati trovati alimenti in cattivo stato di conservazione e sono state riscontrate alcune irregolarità. Al controllo ha preso parte una task force coordinata dalla polizia e composta da agenti della Questura, personale del Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco, gli operatori dell’Ispettorato provinciale del Lavoro, gli specialisti del servizio Veterinari e Igiene Pubblica dell’Asp di Catania, personale dello Spresal e la polizia locale.

Prima ancora di procedere al controllo della gastronomia, la polizia locale ha sanzionato dieci avventori che avevano parcheggiato le loro auto in maniera irregolare.

Al titolare è stato contestato dal Servizio Veterinari l’illecito penale di frode alimentare e quello di mal conservazione degli alimenti. Contestualmente è stato disposto il sequestro penale di alimenti di origine animale, carni e prodotti ittici, congelati arbitrariamente e tenuti in cattivo stato di conservazione e in contenitori non idonei. Il Corpo Forestale ha sanzionato la gastronomia per la mancata indicazione degli ingredienti nelle pietanze per un importo di 2 mila euro.