Catania: compattatori fermi alla discarca di Sicula Trasporti, a rilento in città la raccolta dell’indifferenziato

EMERGENZA RIFIUTI

Il mancato ritorno dei mezzi ha rallentato il servizio in varie zone dove si rischia di rimanere con la spazzatura in strada

Catania centro rischia di trovarsi oggi con sacchi di rifiuti in mezzo alla strada per la mancata raccolta da della frazione “secco residuale”, ovvero l’indifferenziato, prevista oggi come da calendario. Il rischio è legato ai forti rallentamenti che si stanno registrando da questa mattina registrati nel conferimento presso la discarica di Sicula Trasporti.

Lunghe file di autocompattatori si sono formate ai cancelli dell’impianto, dove decine di autisti sono in attesa di scaricare il proprio mezzo.

stanno avendo conseguenze sull’esecuzione del servizio di raccolta della frazione “secco residuale”, prevista oggi come da calendario, in alcune parti della città.

Nel Lotto Centro, per quanto riguarda Gema SpA, la raccolta era stata già effettuata di prima mattina secondo i consueti orari, ma ormai da ore tutti gli autocompattatori carichi di rifiuti da conferire si trovano in coda in attesa di poter scaricare, impedendo così di poter concludere correttamente il servizio.