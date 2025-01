Catania, con la riqualificazione di Corso Sicilia la “City“ può uscire dal limbo: al via i cantieri

LAVORI PUBBLICI

Approvato il progetto esecutivo, a breve i lavori. Resta però il nodo del parcheggio “Repubblica”

Corso Sicilia sarà più accessibile, “verde”, sicuro e all’avanguardia: il cantiere per la riqualificazione della “City”, infatti, aprirà a brevissimo. Si tratta dell’intervento da 2,5 milioni di euro previsto con i Piani urbani integrati (Pui) finanziati con il Pnrr, di cui la giunta comunale a fine dicembre ha approvato l’atteso progetto esecutivo.

Oltre al mantenimento della corsia riservata ai mezzi pubblici a separare le carreggiate ci sarà una isola verde, illuminata a led e della larghezza di 3,10 metri estesa per tutta la lunghezza della strada; si interverrà nella sistemazione dei marciapiedi, sia nelle porzioni non coperte che in quelle porticate, che verranno pulite e lucidate.

Si garantirà la fruibilità alle persone con disabilità motoria attraverso la revisione e sistemazione delle rampe di accesso e verrà installata una nuova illuminazione sulla sommità del porticato, oltre all’efficientamento del sistema di videosorveglianza. Alle aree a verde verrà garantita l’irrigazione. In tema di sicurezza stradale è previsto un sistema di videosorveglianza con telecamere Speed Dome 44x e panoramica 180° coadiuvate da bullet, con intelligenza artificiale e analisi comportamentale.

Le tempistiche sono note, dovrà essere realizzato tutto entro il 2026.

Plauso unanime

La notizia dell’intervento, attesa, ha ricevuto plausi unanimi, con alcuni distinguo. «Finalmente – commenta Francesco La Rocca, Comitato residenti Primavera San Berillo – si parla di interventi concreti, immediatamente cantierabili, che certo non risolvono tout court il problema della riqualificazione di San Berillo e corso Sicilia, però dimostrano una precisa volontà dell’amministrazione. A questo però bisogna accompagnare la risoluzione delle annose questioni che riguardano corso Sicilia, rimasto in un limbo, oltre a completare il risanamento di piazza Repubblica e via Di Prima, vorremmo anche avere notizie sul parcheggio sotterraneo di piazza Repubblica, che rischia di restare un “buco” nero. È certo merito di questa amministrazione aver velocizzato gli interventi previsti con i Pui, ma se questi non sono accompagnati da un meccanismo di tutela e decoro della vivibilità dei contesti rischiano di restare cattedrali nel deserto, ben presto rovinate da avventori vari. Occorre una visione per “Catania 2050”, che è stata e vuole essere ancora di più una capitale del Mediterraneo».