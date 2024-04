Catania, controlli coi cani antidroga nei luoghi della movida e in alcuni locali

POLIZIA

Venerdì sera agenti della polizia con unità cinofile hanno effettuato un monitoraggio nelle zone della movida

Controlli antidroga della polizia di Catania nei luoghi della movida. Ieri sera nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura finalizzati a garantire la tranquillità e la sicurezza di chi affolla le strade e i locali pubblici, personale della polizia di Stato insieme con le unità Cinofile Antidroga e personale della polizia locale, ha effettuato un attento monitoraggio di alcuni luoghi “sensibili” come via Gemmellaro e piazza Sciuti nel centro storico ma anche a quelle piazze che sono abituale ritrovo di giovani, come largo Rosolino Pilo.

A campione gli agenti e i cani antidroga hanno fatto accesso in qualche esercizio pubblico monitorando punti più sensibili come i bagni. Un servizio che ha riscontrato l’apprezzamento di diversi esercenti. A Largo Rosolino Pilo, durante i controlli, il fiuto del cane antidroga ha permesso il rinvenimento e il sequestro di un involucro in metallo contenente un modesto quantitativo di marijuana mentre due giovani, appena maggiorenni, sono stati colti in possesso di piccoli quantitativi di analoga sostanza per uso personale che sono stati sequestrati. Alla luce di ciò, gli stessi sono stati sanzionati amministrativamente ai sensi dell’art.75 del Testo Unico delle leggi sugli stupefacenti.