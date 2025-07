Catania, controlli della polizia negli autonoleggi: 15 esercenti denunciati per violazione delle norme anti-terrorismo

IRREGOLARITÀ

Passate al setaccio diverse attività, in un momento di forte afflusso turistico e di incremento delle richieste di affitto

Maxi operazione della Polizia di Stato a Catania nel settore del noleggio auto senza conducente. Gli agenti del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale”, con il supporto del Commissariato di Nesima, hanno passato al setaccio diverse attività, in un momento di forte afflusso turistico e quindi di incremento delle richieste di noleggio.

Nel mirino degli agenti, soprattutto la verifica del rispetto delle normative legate alla sicurezza pubblica. In particolare, è emerso che 15 esercenti non avevano adempiuto all’obbligo di iscrizione al portale “Cargos”, previsto per la prevenzione del terrorismo. La legge impone infatti la comunicazione anticipata dei dati del cliente e del veicolo noleggiato. I titolari sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, con la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.