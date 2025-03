Catania, controlli in centro storico e in periferia: 3 denunce e sanzioni per oltre 3.000 euro

CARABINIERI

Personaggi già allontanati dal Comune, guida senza patente e altri automobilisti indisciplinati

Controllo straordinario nel centro cittadino di Catania da parte dei carabinieri della Compagnia di Piazza Dante che nell’ambito di questa attività hanno denunciato 3 persone. Le operazioni hanno interessato, in particolare, i luoghi di maggiore afflusso e aggregazione di giovani e, successivamente, anche le aree più periferiche della città.

Durante il servizio sono stati effettuati anche controlli nelle cosiddette “zone rosse”, ovvero sei specifiche aree del centro cittadino individuate dalle autorità competenti come particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza urbana. In tali zone, su disposizione del Prefetto di Catania, è fatto divieto di stazionamento a soggetti che, per condotte moleste, aggressive o minacciose, o comunque ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, siano stati destinatari di specifici provvedimenti di allontanamento.

Alla luce di queste misure una pattuglia che stava percorrendo corso Sicilia ha riconosciuto e fermato un 31enne di origini egiziane, che già lo scorso 11 marzo era stato colpito da un ordine di allontanamento proprio in riferimento a tali disposizioni. L’uomo, dunque, non avrebbe potuto trovarsi in quella zona e, per questo motivo, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Un 21enne di Mascalucia, invece, al quale era stato notificato il foglio di via dal Comune di Catania, è stato individuato dai carabinieri in piazza Federico di Svevia, area particolarmente sensibile poiché frequentemente teatro dell’attività di parcheggiatori abusivi.

I militari dell’Arma, in particolare, si sono posizionati in modo defilato per non attirare l’attenzione, riuscendo così a documentare come l’uomo, in violazione del provvedimento a suo carico, si aggirasse tra le auto in sosta fornendo indicazioni agli automobilisti in cerca di parcheggio, ricevendo successivamente un compenso in denaro.

Al termine dell’accertamento, il 21enne è stato fermato e denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria.

Un’ulteriore denuncia a piede libero ha riguardato un 43enne catanese, sorpreso alla guida di un veicolo nonostante fosse già stato precedentemente fermato, nell’arco degli ultimi due anni, per la medesima violazione. L’uomo, infatti, non ha mai conseguito la patente di guida, risultando quindi recidivo rispetto a comportamenti già accertati in passato.

Nel corso dei controlli, sono stati complessivamente sottoposti a verifiche 35 veicoli e 44 persone, con l’elevazione di sanzioni amministrative per un totale di oltre 3.000 euro a carico di automobilisti indisciplinati.