Catania, controlli in ristoranti, chioschi e negozi di alimentari: distrutti quasi 50 chili di cibo non idoneo al consumo umano

LA TASK FORCE

Un servizio effettuato da polizia, corpo forestale della Regione, Ispettorato del lavoro e medici e tecnici del dipartimento di prevenzione veterinaria dell’ASP

Nel corso di controlli a ristoranti, chioschi e negozi di alimentari la polizia di Catania, insieme al corpo forestale della Regione, all’ispettorato territoriale del lavoro e ai medici e ai tecnici del dipartimento di prevenzione veterinaria dell’ASP ha accertato una serie di irregolarità amministrative, contestato sanzioni complessivamente per 27mila euro e ha proceduto al sequestro e alla distruzione di quasi 50 chili di alimenti non idonei al consumo umano.