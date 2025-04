Catania, controlli straordinari a San Cristoforo: 100.000 euro di sanzioni tra ristoranti, bar, ambulanti e stalle

L'OPERAZIONE

Sanzioni per complessivi 100mila euro sono state comminate a Catania durante una vasta azione di controllo straordinario del territorio coordinata dalla polizia nel quartiere San Cristoforo. Vi ha preso parte personale del corpo Forestale della Regione Siciliana, a medici dell’Asp e Spresal, del dipartimento di prevenzione veterinaria e la polizia locale.

L’operazione ha riguardato la sicurezza alimentare e quella degli ambienti di lavoro, oltre alla tutela degli animali, spesso tenuti in condizioni critiche in stalle abusive o fatiscenti.

Sanzioni per circa 30mila euro sono state comminate ad un ristorante di piazza Machiavelli per le gravi violazioni sulla sicurezza sugli ambienti di lavoro, per la presenza di un lavoratore non regolarizzato, per 15 chili di pesce congelato e fresco privo di tracciabilità, la mancanza di Scia, l’assenza dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande, e tra l’altro, per l’occupazione di suolo pubblico e l’affissione pubblicitaria abusiva, l’assenza della licenza per la vendita di alcolici.

Irregolarità anche in un bar della zona dove, tra l’altro sono state sequestrati 4 chili di granite per mancanza di tracciabilità. Un lavoratore in nero è stato scoperto anche in un bar di via Vittorio Emanuele, dove sono state riscontrate altre irregolarità. Sequestrati inoltre a 15 venditori ambulanti di frutta e verdura oltre 450 chili di merce, nella maggior parte dei casi, del tutto priva del requisito della tracciabilità.