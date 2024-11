Catania, controlli straordinari nei pressi della Stazione centrale

Le sanzioni

Identificate 77 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, e sono controllate 35 autovetture, riscontrando diverse infrazioni al Codice della Strada, come la mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile che ha comportato l’applicazione della relativa sanzione pecuniaria e il sequestro amministrativo del veicolo. Questo l’esito dei controlli della Polizia di Stato a Catania tra Stazione Centrale via VI Aprile, corso Martiri della Libertà e piazza dei Martiri.