Catania, controlli tra centro e Lungomare: denunce per guida senza patente e parcheggiatori abusivi

CARABINIERI

Controlli straordinari dei Carabinieri nei quartieri del Centro e del Lungomare di Ognina, nell’ambito di un servizio coordinato per la sicurezza estiva, finalizzato a contrastare l’illegalità e garantire un ambiente più sicuro a cittadini e turisti.

L’operazione, condotta congiuntamente dalla Compagnia di Piazza Dante e dalla Stazione di Ognina, ha visto impegnate pattuglie in divisa e in abiti civili lungo le principali vie cittadine e le aree di maggiore affluenza. I militari hanno denunciato due uomini, un 22enne e un 60enne, entrambi catanesi, sorpresi alla guida senza patente. Dai controlli è emerso che i due erano già stati sanzionati in passato per la stessa violazione e che i veicoli erano sprovvisti di assicurazione.

Nel corso dell’attività, i Carabinieri hanno anche fermato un 31enne di Catania e un 37enne di Belpasso mentre svolgevano l’attività di parcheggiatori abusivi in aree pubbliche. Entrambi sono stati denunciati per violazione del DASPO urbano, essendo recidivi e già destinatari del provvedimento che vieta loro l’accesso a determinate zone della città.

In totale sono state controllate 27 persone e 12 veicoli. Elevate 9 sanzioni al Codice della Strada per un totale di oltre 8.000 euro, con il sequestro o fermo amministrativo di due auto.