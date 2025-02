Catania: coppia arrestata per spaccio, lui nascondeva la droga sotto il parrucchino

CARABINIERI

Una busta di plastica contenente cocaina è stata scoperta nei tuopet

Nascondeva la droga nel parrucchino, ma l’escamotage non è riuscito ad evitare l’arresto. Il singolare nascondiglio è stato scoperto due carabinieri di una pattuglia del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania che avevano fermato in viale Mario Rapisardi una coppia, lui di 39 e lei di 40 a bordo di un’auto Lancia Y che pochi giorni prima era stata controllata con 4 pregiudicati a bordo.

L’uomo è stato trovato in possesso di 75 grammi di marijuana “amnesia” e “viola” per un peso complessivo di circa 75 grammi. Nove dosi di cocaina erano state invece nascoste dall’uomo sotto il parrucchino. Mentre i carabinieri lo facevano entrare nella Gazzella l’uomo ha inavvertitamente urtato con la testa il montante dell’auto e la parrucca si è spostata scoprendo la droga. La donna è stata trovata con una dose di crack. Cos’ i due sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il provvedimento è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto per il 39enne gli arresti domiciliari mentre per la 40enne l’obbligo di firma tre volte alla settimana..

