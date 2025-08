Catania: dopo l’omicidio di Timonieri il soldato dei Nizza cercò protezione dai Pillera

MAFIA CATANIA

Un retroscena del blitz Naumachia. Ecco i verbali dei pentiti.

Giovanni Costanzo “a Dia” è finito in cella qualche giorno dopo il blitz “Naumachia”. Ha deciso di costituirsi dopo qualche giorno di irreperibilità. La sua storia all’interno del gruppo dei Nizza è collegata a doppio filo con quella di Enzo Timonieri, che nel 2021 fu ammazzato in un agguato mafioso ordito dai suoi stessi capiclan. Giovanni Costanzo quando si diffuse la voce della scomparsa di Timonieri cominciò a tremare e si barricò in casa. Molti erano convinti che non si trattasse di un allontanamento volontario ma di un omicidio. Il primi sospetti furono verso i trafficanti calabresi che pochi mesi prima erano stati truffati: Bruno Cidoni e Antonio Pezzano – da poco condannati nel processo “Devozione” – furono pagati con dei soldi falsi da Timonieri. E durante la consegna, era presente anche Costanzo.