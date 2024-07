Catania, dottoressa aggredita al Garibaldi Centro da parenti e amici di un 22enne morto in Rianimazione

VIOLENZA IN CORSIA

Indagini sono in corso per identificare gli autori della "spedizione punitiva” organizzati dai familiari della vittima

Per “vendicare” a loro dire la morte del loro familiare e amico – un giovane di 22 anni, arrivato in gravi condizioni in ospedale – hanno aggredito una dottoressa in servizio e distrutto mobili e le stanze del reparto di Rianimazione: è quanto accaduto ieri al Garibaldi Centro di Catania (ma la notizia si è appresa solo ora) dove il gruppo ha forzato una porta d’ingresso e fatto scoppiare il parapiglia.

Sul posto, allertati da diverse chiamate al 112, sono intervenuti gli agenti delle Volanti che per fronteggiare la situazione diventata complicata hanno richiesto anche l’intervento dei colleghi del reparto Mobile, rimasti nel piazzale della struttura sanitaria, pronti a intervenire.