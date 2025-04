Catania, due arresti al Pigno per possesso di droga e armi

CARABINIERI

In manette un 29enne e un 20enne

Un 29enne e un 20enne, sono stati arrestati a Catania dai carabinieri in un’abitazione del quartiere Pigno nella quale spacciavano droga e nascondevano anche una pisola e le sue munizioni. Entrambi su disposizione del pm di turno sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza.

Il blitz dei militari dell’Arma è scattato quando un cliente ha lasciato aperto il portone. Bloccati mentre confezionavano le dosi, sono stati trovati con circa sette grammi di crack, otto di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e quasi 1.500 euro in contanti. L’arma, una pistola Beretta calibro 22 con la matricola cancellata completa di serbatoio e 22 proiettili dello stesso calibro erano nascosti in un pensile in cucina.

