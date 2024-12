Catania, in due in carcere dopo aver tentato di rapinare arma a una guardia giurata a novembre

Il caso

I due uomini avevano tentato di prendere l'arma dall'uomo ed erano riusciti a sfuggire all'arresto nel quartiere San Berillo

Avevano tentato una rapina, aggravata dall’aver agito in più persone riunite e aggredendo e minacciando di morte una guardia giurata nel quartiere di San Berillo. Queste le motivazioni che hanno portato in carcere Carmelo Bonaccorso (classe 1991) e Santo Musumeci (classe 1996). La Squadra Mobile di Catania ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica lo scorso 4 novembre. Le indagini avevano permesso di acquisire, allo stato degli atti e in una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento delle difese e valendo dunque la presunzione d’innocenza, elementi indiziali che dimostrerebbero il coinvolgimento degli indagati nel grave episodio.

I due si sarebbero affiancati al motociclo condotto dalla guardia giurata spingendolo per farlo cadere, avrebbero. Sarebbero poi arrivate le minacce di morte , con l’intimazione di consegnare loro l’arma d’ordinanza. Il tentativo non è però riuscito, sia per la reazione della guardia giurata, sia per il prontointervento di una pattuglia della Polizia, casualmente presente nella vicinanze. Gli agenti sono poi riusciti a fuggire nonostante i due fossero stati bloccati, sempre all’interno del quartiere San Berillo, daseconda pattuglia della Polizia di Stato.