Catania, due giovani di 21 e 19 anni beccati mentre vendevano crack e cocaina in una casa di spaccio a San Cristoforo

POLIZIA

Il sofisticato sistema di controllo messo in piedi dai pusher non è riuscito ad eludere il blitz della sezione Antidroga della Squadra Mobile

La polizia, nel quartiere San Cristoforo di Catania, ha scoperto una casa di spaccio dotata di un sofisticato sistema di controllo nel tentativo di neutralizzare gli eventuali blitz delle forze dell’ordine. L’attività di monitoraggio e osservazione compiuta dagli agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile ha permesso di cogliere, in flagranza, due giovanissimi spacciatori catanesi di 21 e 19 anni mentre vendevano dosi di crack e cocaina.