Catania: durante una lite mostra la pistola carica, 22enne segnalato ai carabinieri e arrestato per porto illegale di arma clandestina

CRIMINALITÀ

Sequestrata una calibro 7,65 con matricola abrasa, una cartuccia in canna e altre tre nel caricatore

Un 22enne è stato arrestato dai militari del Nucleo Radiomobile di Catania per detenzione e porto illegale di arma clandestina. L’intervento è scattato nelle prime ore del mattino di oggi, quando un cittadino ha contattato il 112 per segnalare una lite tra alcuni individui, durante la quale aveva notato che uno di questi, nel salire a bordo di una Fiat Panda insieme ad altri due, lasciava intravedere il calcio di una pistola sotto il giubbotto. Sono state quindi allertate tutte le pattuglie disponibili per rintracciare l’utilitaria con i tre occupanti potenzialmente armati.

Dopo serrate ricerche, concentrate nelle aree circostanti e fino al lungomare, l’auto sospetta è stata infine individuata nei pressi di piazza Nettuno. Alla vista dei militari dell’Arma, i tre hanno accennato ad una fuga, ma non hanno avuto scampo, infatti sono stati immediatamente bloccati dai carabinieri.

La perquisizione personale dei soggetti e del veicolo, ha permesso, agli investigatori, di trovare sotto il sedile del conducente una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, con una cartuccia in canna e altre tre nel caricatore, quindi pronta all’uso e potenzialmente letale. Uno dei tre soggetti, un 22enne di Catania, ha subito ammesso che l’arma fosse sua e per questo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato il provvedimento il provvedimento disponendo, per lui, la custodia cautelare in carcere.