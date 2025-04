Catania, Emanuela la “nonnina” che è riuscita a fregare la banda di truffatori

La storia

Premiata dalla questura “per avere contribuito in modo decisivo a smascherare la truffa”

È emozionata Emanuela Manzella, 80 anni, l’arzilla signora («non chiamatemi anziana» dice ridendo ai cronisti) che due settimane fa ha fatto arrestare i malfattori che volevano raggirarla. Ieri, in occasione della festa della polizia, è stata premiata dal questore Giuseppe Bellassai “per avere contribuito in modo decisivo a smascherare la truffa”. Al suo fianco, il vicequestore aggiunto Antonino Ciavola, dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Poche parole e tanti sorrisi con l’auspicio che la sua disavventura, finita fortunatamente bene, possa essere da stimolo perché altri cittadini facciano lo stesso. «Ringrazio tutti per questo riconoscimento che forse non merito – dice Emanuela – e spero di essere stata d’esempio per molte altre persone più deboli di me, per metterle al riparo dai malintenzionati. Quando ho ricevuto la chiamata ho capito subito si trattava di un raggiro, ho recitato un po’ e sono riuscita a fregarli grazie al prezioso aiuto della polizia».

La richiesta di denaro e gioielli