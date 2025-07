Il report

Catania, emergenza incendi: oltre 100 interventi dei vigili del fuoco. Disposti i turni raddoppiati

Sono ancora 12 gli interventi in corso per incendio sterpaglie, incendio di bosco e rifiuti. Al momento ci sono 16 interventi in coda e da espletare

Di Redazione | 08 Luglio 2025

Una giornata di fuoco e fiamme quella vissuta oggi a Catania e provincia, come si evince dal report della situazione interventi dalle 08 alle 19 del Comando provinciale dei vigili del fuoco Sono stati 105 gli interventi conclusi in tutto il territorio della provincia di Catania, mentre sono ancora 12 gli interventi in corso per incendio sterpaglie, incendio di bosco e rifiuti. Al momento ci sono 16 interventi in coda e da espletare Le località interessate: sono Catania zona sud, Grammichele, Caltagirone, Paternò, contrada Jungetto e Belpasso. In supporto sono state inviate due squadre del Comando VVF di Enna e 2 squadre del Comando VVF di Messina.l che stanno operando presso la Zona Industriale di Catania ed il Mas. È stato disposto il raddoppio dei turni di servizio per tutti i Vigili del Fuoco in servizio nella provincia di Catania COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

