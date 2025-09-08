Catania: evade dai domiciliari ma viene subito riacciuffato e arrestato dai carabinieri

Il caso

L'episodio in via delle Medaglie d'Oro

Nella serata di ieri i carabinieri del Nucleo Radiomobile, impegnati in un servizio di pattuglia, sono stati allertati dalla Centrale Operativa di Catania, a seguito dell’attivazione del dispositivo elettronico di controllo – il cosiddetto braccialetto elettronico- applicato a un 29enne già sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna.

L’equipaggio, giunto presso l’abitazione dell’uomo, ha constatato che non si trattava di un falso allarme e che l’uomo, di fatto, non era in casa. Immediatamente, dunque, sono scattate le sue ricerche e un’altra pattuglia è stata immediatamente inviata a casa della ex, per tutelarla.

Grazie alla profonda conoscenza del territorio, i Carabinieri sono riusciti a scovarlo dopo poco tempo, rintracciandolo e bloccandolo in un via limitrofa al suo appartamento, ovvero nei pressi di via delle Medaglie d’Oro.