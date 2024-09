Catania, evade dai domiciliari per consegnare droga in scooter: arrestato al termine di un inseguimento a folle velocità

POLIZIA

A Catania la Polizia al culmine di un inseguimento a folle velocità tra le vie della città ha arrestato un 59enne che era evaso dagli arresti domiciliari ed in sella ad uno scooter non si era fermato all’alt degli agenti che lo avevano riconosciuto. L’uomo in Viale Africa ha tentato di proseguire la fuga a piedi ma è stato bloccato con un taser.

Sotto il sellino i poliziotti hanno trovato diverse dosi di cocaina e marjuana pronte per essere spacciate, che sono state sequestrate.