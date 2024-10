Catania, evade dai domiciliari per un giro con gli amici: arrestato con un complice dopo inseguimento

polizia

Un'altra persone è riuscita a fuggire e a far perdere le sue tracce

La polizia di Catania ha arrestato al termine di un inseguimento in auto due persone – tra cui una che doveva essere agli arresti domiciliari – che, insieme con un complice riuscito a fuggire, non si erano fermate all’alt degli agenti al casello autostradale di San Gregorio di Catania dell’autostrada A18. Sono stati catturati dopo un rocambolesco inseguimento prima in Tangenziale e poi di Gregorio di Catania

Devono rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. Uno è stato denunciato anche per evasione. Durante la fuga l’auto ha anche speronato una Volante, poi il conducente ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro un’altra auto in sosta.

