Catania “ferita” da un temporale notturno con grandine: danni e disagi sulle strade

MALTEMPO

Strade allagate e invase da detriti, buche gigantesche e uno strano accumulo di ghiaccio a San Giovanni la Punta

Un violento temporale notturno si è abbattuto su Catania e provincia, zona per la quale ieri era stata emessa l’allerta meteo arancione dalla Protezione civile regionale. Una significativa quantità di pioggia è caduta sulla città etnea, accompagnata anche da potenti grandinate, provocando danni e disagi fortunatamente senza coinvolgere direttamente gli abitanti.

Molte strade si sono allagate, buche gigantesche si sono aperte sull’asfalto: pietre, detriti e spazzatura come sempre sono stati trasportate dai paesi etnei verso la città sulle strade trasformate in veri e proprio fiumi. Anche la Tangenziale di Catania, che dovrebbe avere opere di drenaggio più moderne ha dovuto fare i conti con alcuni allagamenti, a testimonianza della grande quantità di acqua che si è riversata sul territorio etneo.

L’accumulo ghiaccio ha generato uno strano fenomeno particolare a San Giovanni La Punta, in via Fisichelli, dove l’accumulo di grandine ha creato dei veri e propri blocchi di ghiaccio che hanno ricoperto la strada e bloccato alcuni automobilisti che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco.

Interventi di soccorso

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, sono stati impegnati in numerosi interventi di soccorso, in particolare nei comuni di San Giovanni la Punta, Trecastagni, Gravina di Catania dove sono stati soccorsi automobilisti bloccati nelle proprie auto in panne e avviati interventi per i danni d’acqua. A Riposto, zona Torre Archirafi, è in corso la piena di un torrente. Al momento la situazione è sotto controllo, i soccorritori sono al lavoro.