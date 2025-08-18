Catania, fermata la costruzione di un manufatto abusivo su terreno pubblico in viale Tirreno a Trappeto Nord

CAABINIERI

Si tratta di una costruzione di circa 30 metri quadrati, eretta in aderenza a un edificio, anch’esso illegale

Una costruzione abusiva su terreno pubblico è stata fermata dai carabinieri di Catania a Trappeto Nord, in viale Tirreno, nella zona alle spalle di via Capo Passero. I militari della stazione di Catania Nesima hanno fermato in flagranza la realizzazione di un manufatto abusivo, grande circa 30 metri quadrati, eretto in aderenza a un edificio, anch’esso edificato illegalmente su terreni di proprietà pubblica.

Sul posto i militari dell’Arma hanno trovato all’opera tre operai: un 58enne con il figlio 32enne e un 64enne, tutti di Catania. L’intervento ha impedito il completamento dell’opera e fatto scattare accertamenti investigativi che hanno consentito di individuare il committente dell’abuso, un 53enne catanese, pregiudicato. Sulla base degli indizi raccolti, tutti e 4 sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per invasione di terreni e per violazione edilizia, mentre le attrezzature utilizzate per la costruzione, e anche l’area oggetto degli illeciti, sono state sottoposte a sequestro.

