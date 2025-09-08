Catania: fugge all’alt e ferisce un agente. Scatta subito la caccia all’uomo

Ieri notte s’è sfiorata la tragedia in piazza Trento, cuore del centro cittadino. Durante un’attività di controllo del territorio da parte della polizia di Stato, un’auto in servizio ha imposto l’alt a una vettura che sopraggiungeva dal viale XX Settembre e percorreva la strada in direzione di corso Italia.

L’automobile, però, alla vista della paletta alzata che intimava di fermarsi, anziché rispettare l’ordine e accostare ha accelerato la marcia in modo repentino e pericoloso, al punto che, sgommando per fuggire e far perdere le tracce, ha travolto uno dei poliziotti, lasciandolo riverso sul selciato.Subito soccorso dai suoi colleghi, che hanno chiamato un’ambulanza, l’agente è stato condotto in ospedale: per lui qualche frattura e diverse escoriazioni. Dopo alcune ore è stato dimesso con una prognosi di trenta giorni.

L’auto in fuga è riuscita a dileguarsi, ma la polizia di Stato ha già avviato le indagini per risalire ai responsabili.