Catania, giovane mamma-pusher trasforma un appartamento di piazza Bovio in “base” per lo spaccio: viveva con il figlio di un anno

l'arresto

Sequestrati: 690 grammi di marijuana, 16 grammi di cocaina e ulteriori 44 grammi di hashish

Una giovane mamma-pusher ha trasformato l’appartamento di piazza Bovio dove viveva con il figlioletto di un anno in una piazza di spaccio: è quanto ricostruito dai poliziotti di Catania che hanno fatto irruzione in casa e l’hanno arrestata. Protagonista è una 21enne originaria di Messina identificata durante un servizio straordinario di controllo del territorio nel pomeriggio di Ferragosto (ma la notizia è stata resa nota solo oggi). I poliziotti della squadra Cinofili della Questura, insieme con gli agenti della squadra Volanti, hanno eseguito alcuni controlli in piazza Bovio, in pieno centro cittadino. Nel corso dell’azione, l’infallibile fiuto dei cani antidroga Ares e Maui ha subito segnalato agli agenti la possibile presenza di sostanze stupefacenti, puntando la porta, socchiusa, di un’abitazione al piano terra. Dopo aver bussato, agli agenti si è presentata una ragazza che ha subito ammesso di nascondere della droga all’interno. Pertanto i poliziotti hanno deciso di eseguire un controllo.

La perquisizione