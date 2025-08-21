l'arresto
Catania, giovane mamma-pusher trasforma un appartamento di piazza Bovio in “base” per lo spaccio: viveva con il figlio di un anno
Sequestrati: 690 grammi di marijuana, 16 grammi di cocaina e ulteriori 44 grammi di hashish
Una giovane mamma-pusher ha trasformato l’appartamento di piazza Bovio dove viveva con il figlioletto di un anno in una piazza di spaccio: è quanto ricostruito dai poliziotti di Catania che hanno fatto irruzione in casa e l’hanno arrestata. Protagonista è una 21enne originaria di Messina identificata durante un servizio straordinario di controllo del territorio nel pomeriggio di Ferragosto (ma la notizia è stata resa nota solo oggi). I poliziotti della squadra Cinofili della Questura, insieme con gli agenti della squadra Volanti, hanno eseguito alcuni controlli in piazza Bovio, in pieno centro cittadino. Nel corso dell’azione, l’infallibile fiuto dei cani antidroga Ares e Maui ha subito segnalato agli agenti la possibile presenza di sostanze stupefacenti, puntando la porta, socchiusa, di un’abitazione al piano terra. Dopo aver bussato, agli agenti si è presentata una ragazza che ha subito ammesso di nascondere della droga all’interno. Pertanto i poliziotti hanno deciso di eseguire un controllo.
La perquisizione
Non appena entrati l'odore delle sostanze stupefacenti ha subito destato l'attenzione dei cani antidroga. La perquisizione del locale ha consentito di recuperare circa 690 grammi di marijuana, suddivisa in 77 buste, pronta per essere distribuita. Inoltre sono stati trovati 16 grammi di cocaina, nascosti all'interno di un vaso porta fiori e ulteriori 44 grammi di hashish ben riposti all'interno del freezer. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate per essere, successivamente, inviata nei laboratori della Polizia Scientifica e analizzata da operatori esperti del settore. Dagli accertamenti condotti dai poliziotti è emerso che la donna, senza alcuna occupazione lavorativa, avrebbe adibito la propria abitazione a vero e proprio punto vendita per lo smercio della droga, noncurante del fatto che con lei vivesse il figlioletto di solo un anno di vita e che per questo è stato affidato ad un parente. La giovane è stata arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferita nella casa circondariale di Piazza Lanza, a disposizione dell'autorità giudiziaria.