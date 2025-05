Catania, girava per San Giovanni Galermo con l’auto piena di “stecche” di marijuana: pusher 32enne arrestato per spaccio

POLIZIA

Doveva essere un controllo di routine ma gli agenti hanno trovato un carico di droga in auto

Andava tranquillamente in giro per le strade del quartiere catanese di San Giovanni Galermo con la droga in auto in attesa di potenziali acquirenti, ma è stato fermato ed arrestato dalla Polizia di Stato. Protagonista della vicenda è un 32enne di Catania, già noto alle forze di polizia proprio per i recenti precedenti specifici.

I poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Catania, durante un posto di controllo in via Zenone, hanno fermato un’autovettura in transito con a bordo un uomo. Quello che doveva essere un controllo di routine si è però trasformato nell’arresto del 32enne per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Infatti, in bella vista sui sedili anteriori della macchina condotta dall’uomo vi erano due buste di plastica contenenti quasi 180 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, mentre sui sedili posteriori erano adagiate altre due buste contenenti rimasugli della medesima sostanza. Effettuato un accurato controllo dell’auto, i poliziotti hanno poi rinvenuto all’interno del vano porta oggetti due stecche di hashish per un totale di 20 grammi e la somma in contanti di 185 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.