Catania, grande incendio al mercato agroalimentare Maas

Il rogo

L’incendio è sotto controllo, ma ancora adesso due squadre dei vigili del fuoco sono rimaste insieme ai dipendenti per controllare la situazione

Un incendio ha circondato il Maas, mercato agroalimentare di Catania, nella giornata di oggi. L’incendio è partito dal lato del Mercato Agroalimentare che costeggia la strada statale Catania-Gela intorno alle 11,30 di questa mattina.Nonostante i numerosi interventi in corso, sul posto sono giunti i vigili del fuoco chiamati dagli stessi dipendenti del Maas. Le fiamme, però, hanno continuato a divampare nelle ore successive e la situazione peggiore si è registrata dal lato del Maas che costeggia il carcere di Bicocca. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco anche la Polizia, ma gli stessi dipendenti del Maas, con il presidente Emanuele Zappia in prima linea, si sono adoperati per cercare di spegnere le fiamme. Proprio per questo un dipendente del Maas è finito in ospedale, intossicato dai fumi provocati dall’incendio. L’incendio è sotto controllo, ma ancora adesso due squadre dei vigili del fuoco sono rimaste insieme ai dipendenti per controllare la situazione.