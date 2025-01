Catania, ha un malore alla guida e si schianta contro un’altra auto: morto 60enne

INCIDENTE

Lo scontro è avvenuto in via Acquicella nei pressi dell’ingresso del cimitero: ci sono due feriti

Incidente stradale in via Acquicella, a Catania, nei pressi dell’ingresso del cimitero. Un’auto con alla guida un uomo di 60 anni si è schiantata contro un’altra vettura con due persone a bordo. Per il conducente non c’è stato nulla da fare, in quanto è morto sul colpo. Sembrerebbe che il 60enne abbia avuto un arresto cardiaco prima dell’impatto contro l’altro veicolo.

Le due persone a bordo sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale San Marco, ma non sarebbero in gravi condizioni. Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti sul posto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA