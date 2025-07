Catania, i carabinieri arrestato due pusher

Spaccio

L'intervento nel quartiere San Leone

Nel pomeriggio, nel quartiere San Leone di Catania, I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa hanno tratto in arresto due soggetti, rispettivamente di 35 e 20 anni, entrambi residenti nel capoluogo etneo, a seguito di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito di un più ampio piano di controllo del territorio volto a contrastare fenomeni di criminalità diffusa e a tutelare la sicurezza dei cittadini.In particolare, gli investigatori, impegnati nel monitoraggio di alcune aree del quartiere, hanno osservato un’attività sospetta nei pressi di un’abitazione di corso Indipendenza, dove gruppi di giovani entravano nell’androne di un palazzo per uscirne dopo poco tempo.