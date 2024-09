Catania, i “falsi d’autore” e le truffe: in 6 rinviati a giudizio

IL PROCESSO

Sarebbero riusciti a raggirare galleristi e collezionisti “vendendo” e spacciando per originali quadri di importanti geni dell’arte pittorica (da Modigliani a Picasso). Ora dovranno difendersi davanti al Tribunale. Il gup, infatti, ha rinviato a giudizio il professionista catanese Giovanni Gibiino, il gallerista Maurizio Cascone e il critico d’arte Cristian Parison che per la magistratura sarebbero stati i registi di un’organizzazione criminale dedita alla «realizzazione e la vendita di opere d’arte contraffatte».

A vario titolo dovranno rispondere di truffa. Ma c’è anche il capitolo della contraffazione. In un episodio Gibiino avrebbe agito con la collaborazione di alcuni complici, come Salvatore Russo (che ha avuto accesso alla messo alla prova, ndr) che avrebbe avuto il ruolo di produrre materialmente le opere da mettere sul mercato come autentiche.