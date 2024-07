Catania, il bilancio dell’operazione “Estate tranquilla” dei Nas: sequestrati oltre 300 kg di alimenti non idonei al consumo

I CONTROLLI

Su oltre 50 strutture controllate il 40% ha presentato irregolarità

Oltre 300 chili di alimenti non idonei al consumo sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas dalla seconda decade di giugno durante controlli in strutture della ristorazione, del benessere e cura della persona e socio-ricreativo nella Città Metropolitana di Catania. Due i provvedimenti di chiusura decisi per altrettante imprese. Sono questi i risultati finora dell’operazione “Estate tranquilla”, un efficace piano di controllo disposto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute d’intesa con il Ministero della Salute sull’intero territorio nazionale finalizzato a tutelare la salute pubblica. Su oltre 50 strutture controllate il 40% ha presentato irregolarità. Ventidue sono stati gli operatori di settore segnalati all’autorità sanitaria e giudiziaria e 33 le sanzioni irrogate, per un valore complessivo di circa 15.000 euro.