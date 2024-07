Catania, il Comune cerca privati per dare nuova vita ai due ex mercati rionali al coperto di San Cristoforo e Picanello

L'INIZIATIVA

Il progetto è quello di affidare le strutture in locazione per valorizzarle in favore di cittadini e turisti

Dare nuova vita e valorizzare i due ex mercati rionali al coperto di San Cristoforo e Picanello, affidando in regime di locazione le relative strutture a società o associazioni per l’organizzazione di attività commerciali. E’ questo l’obiettivo di due provvedimenti disposti dalla direzione Attività produttive del Comune di Catania su input dell’assessore Giuseppe Gelsomino.

«Abbiamo pensato – ha detto l’assessore – a due avvisi per manifestazioni di interesse – dice l’assessore – finalizzati ad individuare attraverso una ricerca di mercato due soggetti o raggruppamenti di società o associazioni a cui affidare le strutture di via Belfiore e via Zuccarelli da un lato, e di via Duca degli Abruzzi dall’altro, siti che in questo modo riacquisteranno decoro e funzionalità. L’idea dell’Amministrazione è quella di trovare un unico interlocutore per migliorare la gestione delle attività commerciali e offrire ai nostri concittadini e ai tanti turisti appassionati di mercatini aree rivitalizzate e caratterizzate da elevati standard di qualità».

Le richieste di partecipazione vanno inviate tramite Pec all’indirizzo suap.catania@pec.it entro il 28 agosto 2024. Avvisi e informazioni sono disponibili online nella sezione “Sviluppo Attività produttive” del sito del Comune di Catania, al link https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/attivita-produtti ve/.

L’iniziativa rientra nel piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2025 e il triennio 2025-2027 adottato dalla Giunta Trantino nel maggio scorso.