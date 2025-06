Catania, il pasticciere ucciso e lo sgomento di Ognina: «Domani tutti in piazza, non deve più accadere»

IL BORGO MARINARO

Alle 11 sit-in di cittadini e commercianti: «Non siamo razzisti, vogliamo solo poter uscire dal lavoro senza paura»

Sulla stradina che conduce al porto di Ognina ci sono ancora le macchie di sangue che segnano la corsa disperata di Santo Re verso la pasticceria Quaranta dopo che il parcheggiatore abusivo John Obama (uno dei tanti alias usati dallo straniero) lo ha accoltellato. Il borgo marinaro è ferito, scosso, incredulo. Una clima di profondo dolore che fa quasi a pugni con il brusio dei tanti turisti che ieri hanno scelto di pranzare nei localini che si affacciano su piazza Mancini Battaglia.

Due rosse rosse sono poggiate all’angolo del muretto da cui si gode il suggestivo panorama marino con la maestosità della curva dell’Etna all’orizzonte. Un omaggio floreale per non dimenticare Santo, che era diventato padre da pochissime settimane. Sebastiano e Liselda (nella foto in alto) sono di Scordia ma vengono spesso a Ognina a rilassarsi. «Lo abbiamo visto molte volte il parcheggiatore abusivo, passeggiava spesso nella discesa che porta alle barche – dice la donna di origine cubana – Era alto e portava sempre le ciabatte, mai le scarpe. Non ci ha mai importunato, non chiedeva soldi. Chissà cosa è successo». Molti commercianti non riescono a spiegarsi cosa sia accaduto. «Se ne stanno dicendo e scrivendo tante», commenta un uomo mentre sorseggia una bevanda fresca.

Domani mattina alle 11 alcuni residenti e cittadini si sono dati appuntamento a Ognina per commemorare la giovane vittima e sensibilizzare le istituzioni a controlli più rigorosi sull’immigrazione. «Noi non siamo razzisti – dice la promotrice Luisa Caruso (nella seconda foto da sinistra) – ma se queste persone sono irregolari devono tornare nel loro Paese. Quanto accaduto a Santo non deve ripetersi».

Il giovane dipendente della storica pasticceria, che aveva legami familiari con i titolari, era conosciuto nel borgo marinaro. Tutti lo descrivono come un gran lavoratore. Mai una parola fuori posto. «Non ho mai conosciuto una persona più buona ed educata», racconta Giada, una delle dipendenti della tabaccheria che sorge a lato della pasticceria Quaranta, ieri con le saracinesche abbassate per lutto.

«Vogliamo solo poter andare e uscire dal lavoro senza paura», dice la collega Anna (nella terza foto da sinistra). Ieri mattina presto, all’orario d’apertura, c’era uno straniero seduto davanti al Tabacchi. «Aveva gli occhi che gli uscivano dalle orbite. Forse ha capito che avremmo chiamato le forze dell’ordine e si è allontanato», raccontano le ragazze.