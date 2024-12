Catania, il piano della Questura per la sicurezza durante le feste

Forze dell'ordine

Le misure per il controllo del territorio

La polizia a Catania, in considerazione dell’approssimarsi delle festività natalizie, ha predisposto mirati e articolati servizi di controllo del territorio che si aggiungono a quelli ordinari. Sono stati programmati dalla Questura, su tutte le fasce orarie, non solo nelle zone del centro cittadino caratterizzate dal maggior afflusso di persone e turisti che affollano negozi e piazze, ma anche nei quartieri più periferici della città e nelle zone caratterizzate da maggiore traffico veicolare. Analoghi moduli operativi sono stati adottati nelle città sede dei tre Commissariati distaccati: Acireale, Adrano e Caltagirone.