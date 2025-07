Catania, in fiamme il furgone di un ristorante di via Lago di Nicito: l’incendio è doloso

Ad angolo con via Plebiscito

Gli agenti delle Volanti hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Si esclude la pista del racket

I poliziotti di Catania stanno indagando su un rogo doloso avvenuto ieri notte in via Lago di Nicito, angolo via Plebiscito. Le fiamme hanno avvolto un furgone che era parcheggiato accanto a un ristorante specializzato in cucina tipica catanese. I primi a intervenire sono stati gli agenti delle Volanti, che hanno chiesto il supporto dei vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati pochi minuti prima delle due di notte e hanno domato l’incendio che ha danneggiato in maniera lieve anche l’ingresso della trattoria. Il furgone è della titolare del locale.