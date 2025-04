Catania: “In via Toledo hanno già rubato le ringhiere”. La denuncia del consigliere Mpa

Il caso

Lo dice Giuseppe Buglio del I Municipio, "amareggiato" per dei lavori appena partiti

«A pochi giorni dall’inizio dei lavori di riqualificazione in via Toledo, uno degli interventi più attesi per il miglioramento del decoro urbano nel cuore della città, si è registrato un episodio increscioso: il furto di alcune ringhiere in ferro che delimitavano l’area del cantiere. Le strutture, installate per garantire la sicurezza dei pedoni e la protezione del sito dei lavori, sono sparite nel nulla, presumibilmente sottratte durante la notte». Così in una nota il consigliere del I Municipio di Catania Giuseppe Buglio (Mpa), che si dice «davvero amareggiato» per l’accaduto.