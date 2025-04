Catania invasa da cumuli di rifiuti: dal centro alle periferie, città più sporca che mai

LA PERENNE EMERGENZA

E' bastata qualche problema alla discarica di Lentini per mandare letteralmnte in tilt il sistema cittadino della raccolta

È bastato il rallentamento di venerdì, quando la discarica della Sicula Trasporti di Lentini, ha avuto problemi ad accogliere le decine di autocompattatori con la frazione indifferenziata, per mandare in tilt la raccolta dei rifiuti a Catania. Sabato e domenica cumuli di rifiuti si sono formati in gran parte della città. Rifiuti chiamano rifiuti e sono stati evidentemente in tanti ad approfittarsi della situazione per abbandonare sacchetti di spazzatura che pian piano hanno formato grossi cumuli di monnezza in diversi quartieri della città.

Il problema non è solo i quartieri periferici, dove ancora la raccolta differenziata è fatta per modo di dire: basta transitare per il viale Tirreno per rendersi conto che gli abitanti della zona di Trappeto Nord scaricano monnezza dove e quando vogliono a prescindere da qualsiasi calendario, ma lo stesso succede a Librino, o a San Giorgio, o a San Cristoforo ma anche a Picanello. Qui, dove insistono anche le più grandi sacche di evasione della Tassa sui Rifiuti, gli abitanti hanno anche il privilegio di non fare la differenziata, buttando di tutto a loro piacimento, tanto le ditte incaricate – con notevole sforzo – raccolgono quasi ogni giorno le montagne di spazzatura.

Il problema in questo weekend si è registrato anche in diverse zone del centro, dove in 48 ore si sono formate a macchia di leopardo montagne e montagnole di rifiuti, come testimoniano le tante segnalazioni dei lettori giunte in redazione.

I lettori si lamentano tanto anche delle operazioni di spazzamento effettuate dalle ditte che gestiscono la raccolta nei tre lotti cittadini. Le strade della città, appaiono sudicie, piene di cartacce e di escrementi di animali domestici.