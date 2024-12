Catania, “La bottega di Ennio” ancora nel mirino: secondo furto in un mese con “spaccata”

Ladri

In via D'Annunzio i ladri hanno fatto razzia di accessori e capi di abbigliamento

È il secondo furto con spaccata nel giro di un mese dopo quello dell’11 novembre: lo storico negozio “La bottega di Ennio” in via Gabriele D’Annunzio, a Catania, è stato nuovamente l’obiettivo – probabilmente di una banda – che è entrata in azione la notte scorsa. Con un’auto è stata spaccata la porta a vetri del negozio e i ladri hanno fatto razzia di accessori e capi di abbigliamento. Ancora da quantificare il valore del bottino. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini della video sorveglianza del punto vendita e della zona.

