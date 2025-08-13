Catania, la casa della spaccio di San Cristoforo appena sequestrata era già tornata operativa: due arresti

POLIZIA

Altre quattro persone sono state denunciate per violazione di sigilli

Nuovo blitz della polizia di stato in un immobile di via Sturiale, nel quartiere San Cristoforo, già noto come “piazza di spaccio” e sottoposto a sequestro nelle scorse settimane. Due uomini di circa trent’anni sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, mentre altre quattro persone sono state denunciate per violazione di sigilli.

Gli agenti della Squadra Volanti sono tornati nell’edificio per completare le operazioni di sequestro disposte dalla magistratura. Ma, una volta sul posto, hanno trovato la porta socchiusa e rumori sospetti provenienti dall’interno. All’interno dell’appartamento c’erano sei persone: uno dei presenti era seduto dietro un banchetto con materiale per il confezionamento della droga e stava monitorando un nuovo impianto di videosorveglianza, identico a quello già smantellato nel precedente intervento.

Un secondo individuo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, ha tentato la fuga sui tetti, ma è stato prontamente fermato. Agli agenti ha dichiarato di essere un consumatore abituale di crack e di spacciare per procurarsi la droga.

Nel corso della perquisizione, è stato recuperato parte dello stupefacente che i presenti avevano cercato di disfarsi gettandolo nel wc: sequestrati circa 20 grammi di marijuana, 6 grammi di crack, materiale per il confezionamento e quasi 100 euro in contanti. Rimosso anche il nuovo sistema di videosorveglianza installato per eludere i controlli.