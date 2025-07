Catania: la donna boss può entrare nel clan, ma la mafia resta un fenomeno patriarcale

Operazione Naumachia

Il ruolo della moglie di Giovanni Nizza, arrestata per associazione mafiosa.

Non è mai mancata a un’udienza del processo del figlio Natalino, accusato di omicidio. Borsa griffata, capello biondo fresco di piega. Maria Rosaria Nicolosi rimaneva seduta, nell’aula del tribunale di Catania dedicata a Serafina Famà, fino all’ultimo secondo. E guardava il figlio, in video-collegamento dal carcere, da un monitor. Ora la moglie di Giovanni Nizza è dietro le sbarre. È accusata di associazione mafiosa. Non era quindi una semplice messaggera o cerniera, ma per il gip Pietro Currò che ha disposto il suo arresto sarebbe stata un’affiliata del clan Santapaola-Ercolano. Non sono molte le donne d’onore a Catania: l’ultima in ordine di tempo è Rosa Morace, consorte devota di Santo Mazzei “u carcagnusu”. La sua condanna, nel processo Ippocampo, è diventata definitiva qualche tempo fa.

Ma torniamo all’operazione Naumachia: Nicolosi sarebbe riuscita a creare il suo spazio criminale nonostante il marito e il figlio si siano molte volte messi di traverso. Ma i mafiosi sono patriarcali e maschilisti, le femmine al comando non sono certo gradite. Però di necessità virtù. Rosario Lombardo “u rossu” (deceduto l’anno scorso) era un bigotto. «Devi dire alle tue cognate che avrete i soldi, che devono stare tranquille. Voi dovete stare a casa, a lavare i piatti. Qui mi ci hanno messo i vostri mariti», così il pm Rocco Liguori sintetizza un’intercettazione letteralmente sessista.

La signora Nizza però non si sarebbe fatta influenzare dall’uomo d’onore. Anzi a un certo punto, Lombardo avrebbe avuto bisogno di lei per l’acquisto di una partita di droga a credito. Con il cappelloto Orazio Finocchiaro è stata Maria Rosaria Nicolosi a fare da garante. I collaboratori di giustizia, da Sam Privitera a Salvatore Scavone, riconoscono il ruolo di vertice della donna nel clan. Grazie alle videochiamate con il marito Giovanni Nizza sarebbe riuscita a raccogliere gli ordini da trasferire a gregari e trafficanti. Il consorte contava molto sui soldi della droga.