Catania, la Polizia Stradale ha ritirato 16 patenti

I controlli

Oltre 250 i veicoli sui quali sono state eseguite le verifiche

Strade affollate, partenze e ritorni, che rendono in questo periodo dell’anno le strade particolarmente trafficate e insidiose. La Sezione della Polizia Stradale di Catania ha intensificato l’azione di prevenzione e contrasto anche i Distaccamenti della Polizia Stradale di Caltagirone e Randazzo, in particolare quest’ultimo al fine di garantire il rispetto del Codice della Strada lungo le strade pedemontane.

L’intensa attività condotta negli ultimi giorni, infatti, ha consentito il controllo di un oltre 250 veicoli, tra questi anche molti mezzi pesanti. In questo caso sono state condotte verifiche volte ad accertare l’eventuale mancato rispetto dei tempi di riposo dalla guida e sono stati trovati e sanzionati ben 12 conducenti che non hanno osservato le disposizioni per il necessario recupero delle energie psicofisiche.

L’attività ha consentito di identificare numerosi conducenti indisciplinati che sono stati sanzionati prevalentemente per il mancato uso della cintura di sicurezza o della copertura assicurativa del veicolo sul quale sono stati sorpresi alla guida. Oltre a numerose altre infrazioni rilevate, sono state 16 le patenti ritirate ad automobilisti sorpresi ad utilizzare il telefonino o in stato di ebbrezza alcolica.

L’attività di verifica in argomento, che continuerà anche nelle prossime settimane, è inserita nel più ampio contesto dei controlli che Polizia di Stradale sta realizzando in tutta la provincia di Catania.